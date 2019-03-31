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В Австралии выбрали президента Украины

  • 31.03.2019, 16:45
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Фото c сайта gazeta.ru

Украинцы голосуют в 72 странах мира.

На избирательном участке в Австралии, который открылся первым среди зарубежных участков, голосования завершилось.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Участок в Канберре, образованный при посольстве Украины, открылся первым среди всех зарубежных участков - в 23:00 по минскому времени еще накануне. Проголосовать на нем могли и граждане Украины из Новой Зеландии.

После Австралии голосовать начали украинцы в Японии и Южной Корее, позже - в Казахстане.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

Выборы президента завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву 1 апреля.


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