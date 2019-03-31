1 апреля в Беларуси ожидается до +10 градусов 31.03.2019, 16:54

Ночью прогнозируют минусовую температуру.

Выходные порадовали теплой весенней погодой – в субботу в Минске было 16 градусов тепла, а в Гомеле – все 17,8. В первой половине дня в воскресенье, 31 марта, тоже было тепло. Надеемся, вы не упустили момент и выбрались из дома на прогулку! После обеда похолодало и усилился ветер.

С понедельника похолодает еще больше: 1 апреля прогнозируется до 10 градусов тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Минимальная температура воздуха днем – 4 градуса тепла.

Дождя, считают синоптики, завтра не будет. Зато ожидается ветер, так что одевайтесь теплее – пальто пока еще не стоит прятать на дальние полки шкафа. К тому же ночью все еще довольно прохладно: от минус 4 до плюс 2.