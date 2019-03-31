Фоторепортаж: Огромные очереди на избирательном участке в Варшаве 31.03.2019, 17:13

Фото: Charter97.org / Иван Межуй

Известны первые данные явки с участка в столице Польши.

В Варшаве утром началась работа избирательного участка. С самого утра туда начали сходиться люди, чтобы проголосовать на выборах президента Украины.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что по состоянию на 12:00 на зарубежном избирательном участке в Варшаве проголосовали 1145 человек.

«По состоянию на 12:00 по местному времени с 16 971 избирателя, внесенного в списки избирателей на этом участке, проголосовало 1145 человек», - проинформировал дипломат в своем Twitter.

Корреспондент Charter97.org Иван Межуй побывал возле участка для голосования.

Фото: charter97 / Иван Межуй

Фото: charter97 / Иван Межуй

Фото: charter97 / Иван Межуй

Фото: charter97 / Иван Межуй

Фото: charter97 / Иван Межуй

Фото: charter97 / Иван Межуй

Фото: charter97 / Иван Межуй

Фото: charter97 / Иван Межуй

Фото: charter97 / Иван Межуй

Фото: charter97 / Иван Межуй

Фото: charter97 / Иван Межуй

Фото: charter97 / Иван Межуй

Фото: charter97 / Иван Межуй

Фото: charter97 / Иван Межуй

Фото: charter97 / Иван Межуй

Фото: charter97 / Иван Межуй

Фото: charter97 / Иван Межуй