Тайвань поднял авиацию для перехвата китайских истребителей 31.03.2019, 17:29

В Министерстве обороны Тайваня назвали действия Пекина «провокационным шагом».

В воскресенье, 31 марта, Тайвань поднял в воздух авиацию из-за "провокационного" полета двух истребителей ВВС Китая у морской границы в Тайваньском проливе, передает nv.ua.

Как сообщает Reuters, в Министерстве обороны Тайваня назвали действия Пекина "провокационным шагом".

В заявлении указывается, что действия Китая "серьезно влияют на безопасность и стабильность в регионе".

Пекин пока не отреагировал на этот инцидент.

Напомним, что в начале 2019 года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что возможная независимость Тайваня стала бы "настоящей катастрофой", и Китай не может обещать воздержаться от применения силы и "сохраняет за собой право использовать все возможные меры" для его возвращения.

В ответ президент Китайской Республики (Тайвань) Цай Инвэнь заявила, что Тайбей отказывается принимать формулу "одна страна, две системы" с материковым Китаем, и запросила международную поддержку для защиты демократии на острове.