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На минской ТЭЦ-3 загорелся водород

  • 31.03.2019, 17:32

Нештатная ситуация произошла вечером 30 марта на Минской ТЭЦ-3 в Заводском районе.

Об этом сообщили в «Минскэнерго».

По информации ведомства, около 18:00 произошло возгорание водорода на фланцевом соединении, отходящем от накопительной емкости. Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

Отмечается, что инцидент не повлиял на работу Минской ТЭЦ-3. Энергетики обеспечили бесперебойную подачу электрической и тепловой энергии без отключения оборудования.

ТЭЦ-3 работает в штатном режиме.


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