Мэйвезер планирует вернуться в бокс для боя с Пакьяо или Бронером 31.03.2019, 17:34

Флойд Мейвезер

Флойд Мэйвезер-младший может возобновить профессиональную карьеру.

О грядущем возвращении американского боксера на ринг рассказал его отец. По словам Мэйвезера-старшего речь идет о потенциальных боях против Мэнни Пакьяо и Эдриэна Бронера, передает «Трибуна».

В своем последнем на данный момент поединке Флойд победил техническим нокаутом Конора Макгрегора. С Пакьяо Мэйвезер-младший встречался ранее и выиграл единогласным решением судей.