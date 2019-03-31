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Мэйвезер планирует вернуться в бокс для боя с Пакьяо или Бронером

  • 31.03.2019, 17:34
Флойд Мейвезер

Флойд Мэйвезер-младший может возобновить профессиональную карьеру.

О грядущем возвращении американского боксера на ринг рассказал его отец. По словам Мэйвезера-старшего речь идет о потенциальных боях против Мэнни Пакьяо и Эдриэна Бронера, передает «Трибуна».

В своем последнем на данный момент поединке Флойд победил техническим нокаутом Конора Макгрегора. С Пакьяо Мэйвезер-младший встречался ранее и выиграл единогласным решением судей.


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