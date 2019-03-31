Что нужно знать о проходящих президентских выборах в Украине 31.03.2019, 18:01

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Президентские выборы в Украине отличаются рекордным числом кандидатов.

В воскресенье, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы. DW об основных событиях дня.

Бюллетень рекордной длины

Президентские выборы отличаются рекордным числом кандидатов. Всего ЦИК зарегистрировал 39 претендентов на главный пост в стране. Длина избирательного бюллетеня получилась рекордной - 80 см. Как заявила в четверг, 21 марта, председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, если сложить в одну линию все бюллетени, отпечатанные к выборам президента, получится лента длиной 24 354 км. На их производство ушло 434 тонны бумаги.

Лидеры проголосовали

Согласно различным опросам накануне выборов, возможную пятерку лидеров составляли глава "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, глава партии "Гражданская Позиция" Анатолий Гриценко, художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, действующий президент Украины Петр Порошенко, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Почти 30 тысяч избирательных участков на территории Украины открылись в 8 утра. В 8.39 Юрий Бойко проголосовал на территории Киевской области. К середине дня свои голоса отдали все потенциальные лидеры предвыборной гонки. Первыми голосование завершили в посольстве Украины в Австралии. Явка в Канберре составила 7,2 процента от числа избирателей. Избирательные участки на территории Украины закроются в 20 часов.

Явка выше, чем в 2014 году

По данным на 16 часов, полученным ЦИК Украины из 87 округов, явка избирателей составила 44,45 процента. Это почти на пять процентов выше, чем за аналогичный временной отрезок на выборах 2014 года. Как сообщают украинские СМИ, наибольшая явка фиксировалась в Запорожской области - 49,65 процента, наименьшая в Закарпатье - 27,29 процента. Издания отмечают, что выборы вызывают большой интерес в обществе, из-за чего перед участками выстраиваются очереди.

Подведение итогов

ЦИК Украины должна установить результаты голосования не позднее 10 апреля. Если ни один из кандидатов не наберет 31 марта более 50% голосов, то состоится второй тур, назначенный на 21 апреля. В нем примут участие политики, занявшие первые два места по итогам первого тура.

Итоги второго тура ЦИК официально должна объявить до 1 мая 2019 года. Инаугурация новоизбранного президента Украины должна пройти до 31 мая.