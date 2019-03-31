СК про эвакуацию в центре Минска: На электронную почту поступило сообщение об опасности 2 31.03.2019, 18:11

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В столице были эвакуированы железнодорожный вокзал, ТЦ «Галилео» и «Замок».

Сегодня днем читатели стали сообщать о массовой эвакуации людей на железнодорожном вокзале, автовокзале и в двух торговых центрах. Как сообщила Onliner официальный представитель СК Беларуси Юлия Гончарова, причина эвакуации — сообщение об опасности, которое поступило на электронную почту.

Сегодня в 13.00 минут в ОДС поступило сообщение о заминировании ТЦ «Замок», «Галилео» и ж\д вокзала. Сотрудниками милиции приняты меры по эвакуации граждан, усилены меры безопасности, в том числе на прилегающей территории. На местах работают саперно-пиротехнические группы. — GUVD_Minsk (@GUVD_Minsk) 31 марта 2019 г.

— По электронной почте поступило сообщение об опасности, — заявила Юлия Гончарова. — В этом сообщении об опасности речь идет о трех объектах — это два торговых центра и железнодорожный вокзал. В этой связи на месте сейчас находятся правоохранительные органы, следственно-оперативные группы. Сейчас сотрудники милиции проводят проверочные мероприятия. Проводится эвакуация для обеспечения безопасности людей. Как только проверочные мероприятия будут завершены, следствие начнет работу непосредственно по осмотру мест происшествий.

— Сегодня в 13:00 в ОДС поступило сообщение о заминировании ТЦ «Замок», «Галилео» и железнодорожного вокзала. Сотрудниками милиции приняты меры по эвакуации граждан, усилены меры безопасности, в том числе на прилегающей территории. На местах работают саперно-пиротехнические группы, — в своем Twitter сообщило ГУВД Мингорисполкома.

— Прямо сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, — отметили в СК. — Обстоятельства происшествия выясняются.

— В нашу дежурную часть в 13:00 поступило сообщение о минировании. Люди все из этих объектов эвакуированы, — объяснила Onliner официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. — В настоящий момент на месте работает саперно-пиротехническая группа. Работы еще не закончились. Выставлены усиленные посты на прилегающей территории. Можно констатировать, что здоровью и жизни граждан ничего не угрожает.