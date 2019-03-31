Елизавета II согласилась не водить машину по обычным дорогам 1 31.03.2019, 18:16

ФОто: EPA/UPG

Такое решение королева Великобритании приняла спустя два месяца после аварии с участием ее супруга.

Отказаться от возможности водить автомобиль королева решила после уговоров собственной службы безопасности, сообщает РБК со ссылкой на Sunday Times. Теперь при выезде на дороги общего пользования за рулем будет обязательно находиться ее шофер.

92-летняя Елизавета II является единственным человеком в Великобритании, кому разрешено водить машину без прав. Королева в этой связи не отказала себе в возможности прокатиться за рулем Jaguar, Land Rover или Range Rover.

Однако на ее решение повлиял инцидент с 97-летним супругом – герцогом Эдинбургским Филиппом. В январе он попал в аварию, будучи непристегнутым. Принц не пострадал, однако после полученного от полиции предупреждения согласился добровольно сдать свои водительские права.

Как указывает британское издание, однажды Елизавета II своей манерой вождения шокировала наследного принца Саудовской Аравии Абдуллу, в чьей стране женщинам тогда запрещалось садиться за руль. Она предложила арабскому монарху покататься по окрестностям и сама повела машину. По свидетельству бывшего посла Великобритании в Эр-Рияде Шерарда Коупер-Коулса, Абдулла был очень напуган и постоянно просил Елизавету II ехать помедленнее и внимательно смотреть на дорогу.