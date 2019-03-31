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ЕС согласен отложить Brexit для проведения в Британии референдума

  • 31.03.2019, 18:42

29 марта британский парламент в третий раз отклонил соглашение о выходе Британии из состава ЕС.

ЕС готов отложить Brexit в том случае, если это будет необходимо для проведения в Великобритании досрочных парламентских выборов либо нового референдума. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на The Independent.

По словам представителя ЕС, Брюссель мог бы пойти на долгую отсрочку и в том случае, если британское правительство и парламент страны согласуют новый приемлемый для ЕС план действий, который станет реальной альтернативой проекту соглашения об условиях Brexit, который уже трижды отклонила Палата общин.

"Один из вариантов - это парламентские выборы. Мы все строим предположения по поводу того, что они могли бы изменить, однако у нас демократия, и мы уважаем демократические процедуры, так что выборы могли бы состояться. Что касается второго референдума, то этот вариант не кажется слишком вероятным, однако речь также идет о демократической процедуре, к которой мы бы также отнеслись с уважением", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 29 марта, британский парламент в третий раз отклонил соглашение о выходе Британии из состава Европейского союза. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286.


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