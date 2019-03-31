Провал в нищету 4 Алексей Рощин

31.03.2019, 18:56

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Сокращение в РФ потребления в полтора раза - это шоковое сокращение.

Народные экономисты из самых недр ЖЖ раскрывают народу правду! Если кому-то послышалась ирония в этих словах - это послышалось. Я говорю совершенно серьезно, поскольку и сам, как вы знаете, типичный народный социолог. У людей из контор с солидными названиями вовсе нет монополии на истину - истину может найти любой (особенно сейчас, в век интернета), если только приложит необходимые старания и смекалку.

Вот как в следующем примере - некий юзер, неизвестный доселе даже мне, написал пост, в котором как дважды два доказал, что потребление народом продуктов питания с 2013 по 2017 года сократилось В ПОЛТОРА РАЗА. Причем речь не о деликатесах, не о пресловутых "контрсанкциях", лишивших изнеженных москвичей хамона и пармезана - а как раз о самых широких народных слоях, перебивающихся с хлеба на квас и закупающихся в магнитах и пятерочках, то есть в "магазинах для бедных".

Наш аналитик как раз и решил проанализировать отчетность сетей "Магнит" и "Пятерочка", сравнив их выручку в 2013 (до известных событий) и в 2017 (много спустя известных событий). А чтобы база для сравнения была подходящей и не было споров, чья сеть больше и круче, усреднил ее, взяв показатель "выручка на квадратный метр торговой площади".

В результате получилась такая табличка:

Осталось только еще вспомнить, какова была официальная инфляция между 2013 и 2017 гг. По данным Росстата - 50%, то есть цены выросли в 1,5 раза. А по таблице, если грубо, мы видим, что выручка на квадратный метр и в Магните, и в Пятерочке... почти что не изменилась! (в Пятерочке так даже сократилась).

Крайне интересная и наглядная картинка. Условно - есть у нас один небольшой магазинчик, где все местные жители отовариваются простейшими товарами: мука там, хлеб, соль, картошка и т.д. Проходит 4 года: магазин не изменился, количество полок не изменилось, ВСЕ ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ В ПОЛТОРА РАЗА. А выручка у хозяина... такая же! В 13 году было 100 рублей, и в 17 году - 102 рубля.

Можно было бы предположить, что жители просто стали покупать свои простейшие товары где-то еще. Но где?! Разве у нас появились какие-то еще мощные дискаунтеры (магазины для бедных)? Нет. Скорее, наоборот: как раз в эти 4 года, как мы помним, по стране прошла мощнейшая кампания по "борьбе с палатками" - когда не только в Москве, но и почти везде бюрократы на местах всеми способами изводили мелкую торговлишку в палатках и павильонах (в целях как бы "эстетического улучшения городских пейзажей"). То есть покупателей в магнитах и пятерочках должно было стать БОЛЬШЕ, а не меньше, соответственно, выручка-то, по идее, должна была вырасти хотя бы из-за этого. А она - не выросла!

Есть, конечно, еще одна версия - что покупатели отхлынули из зачмозданных пятерочек в магазины более высокой ценовой категории - в "Перекрестки" и "Глобус Гурмэ". Однако, зная ситуацию, настолько абсурдную версию мы даже не будем рассматривать.

И тогда остается - что? Как ни крути, а вывод один: народ тупо стал меньше жрать. То есть - тратит он примерно столько же, сколько тратил и до "покоренья Крыма" (без учета инфляции), а жрет - меньше. Именно в количественном выражении, в штуках, литрах и граммах. Примерно в полтора раза меньше.

Сокращение потребления в полтора раза - это, в общем-то, шоковое сокращение. И вот на ТАКОМ фоне государство взялось проводить пенсионную реформу, дополнительно изымая примерно по миллиону рубликов с каждого! ЕСТЕСТВЕННО (тут опять же прав неведомый автор цитируемого поста), что после пенсионного "удара под дых" рейтинги власти начали сыпаться! И будут сыпаться дальше.

А Путин, видимо, поверил своим придворным "экономистам", которые "все хорошо, прекрасная маркиза". Читал бы он ЖЖ - глядишь, уберегся бы от своего пенсионного харакири.

Алексей Рощин, Livejournal