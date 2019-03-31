Сообщившему о минировании ТЦ и вокзала в Минске грозит до пяти лет тюрьмы 6 31.03.2019, 19:05

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Фото: svaboda.org

СК возбудил уголовное дело.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о минировании железнодорожного вокзала, а также торговых центров "Галилео" и "Замок" в Минске в воскресенье.

"Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности (ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь), которое поступило на электронную почту контакт-центра Белорусской железной дороги", - сообщили interfax.by в СК.

По данным следствия, 31 марта около 13.00 поступило сообщение, которое содержало информацию о минировании торговых центров "Галилео" и "Замок", а также железнодорожного вокзала в Минске. Сотрудники организации обратились в милицию.

В кратчайшие сроки правоохранительными органами приняты меры по обеспечению безопасности людей, работники и посетители указанных объектов были эвакуированы. На места происшествий выбыли саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Ни на одном из объектов взрывных устройств не обнаружено.

Работа торговых центров и железнодорожного вокзала возобновлена.