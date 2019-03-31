Найем: Тимошенко и Зеленский рассматривают сценарий по объединению усилий во втором туре

Найем: Тимошенко и Зеленский рассматривают сценарий по объединению усилий во втором туре17
- 31.03.2019, 19:09
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Об этом сообщил народный депутат Украины Мустафа Найем.
Кандидаты в президенты Украины Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский ведут переговоры об объединении усилий во втором туре выборов президента, сообщил народный депутат Украины Мустафа Найем.
По словам нардепа, лидер Батькивщины готова поддержать Зеленского на президентских выборах в обмен на привилегии на выборах в Верховную Раду, передает nv.ua.
Найем отметил, что согласно одной из версий переговоров, Тимошенко настаивает на подписании меморандума о создании парламентской коалиции, целью которой будет внедрение двухтуровой системы парламентских выборов.
"В этой модели выборы проводятся исключительно на пропорциональной основе, в два тура. Партия, которая выиграет, получает 51 % мест в парламенте, формирует большинство и, соответственно, состав Кабинета министров", - отметил Найем.
Депутат подчеркнул, что если Тимошенко и Зеленский договорятся об объединении усилий, и Зеленский одержит победу на президентских выборах, то Юлию Тимошенко могут назначить на пост премьер-министра.
Напомним, что 31 марта в Украине проходит первый тур выборов президента.