В Португалии спортсменка родила через три месяца после смерти 9 31.03.2019, 19:24

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Ребенок здоров.

Португальская 26-летняя каноистка Катарина Секейра умерла в декабре 2018 года, когда была на 19-й недели беременности, а спустя 56 дней у нее родился здоровый сын, сообщает BBC.

Спортсменку, представлявшая свою страну на международных соревнованиях по гребле на каноэ, доставили в больницу в конце прошлого года, когда она была на 19-й недели беременности. У нее случился приступ астмы, от которой она страдала с самого детства. Секейру ввели в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких, но ее состояние ухудшилось, и в течение нескольких дней врачи зафиксировали смерть мозга 26 декабря.

После обсуждения с семьей медики оставили тело матери, подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких еще на 56 дней, чтобы плод смог выжить и развиться. Отец и бабушка ребенка согласились на эту процедуру.

Что еще известно:

По плану врачей, ребенок должен был родиться через три месяца, на 32-й неделе, поскольку медики считали, что именно в это время вероятность его выживания была выше всего. Однако кесарево сечение пришлось провести на несколько дней раньше. Младенец, которого назвали Сальвадором, родился здоровым, его вес — 1,7 килограмма. Он останется в больнице еще как минимум на три недели, пишет «Би-би-си». Его мать похоронили 29 декабря.

В 2016 году в Лиссабоне другой ребенок родился после того, как пережил 15 недель в утробе своей матери, у которой умер мозг.