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Видеофакт: Белорусские украинцы голосуют за нового президента

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  • 31.03.2019, 19:32
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ФОто: Obozrevatel

Всего в Беларуси зарегистрировано около 12 000 украинских избирателей.

31 марта белорусские украинцы голосуют в Минске на выборах президента Украины, передает «Радыё Свабода».

Всего в Беларуси зарегистрировано около 12 000 украинских избирателей, которые отнесены к двум участкам: в посольстве Украины в Минске и в генконсульстве в Бресте.

Белорусские украинцы надеются, что выборы президента 31 марта принесут мир и восстановление целостности Украины.


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