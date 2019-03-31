Экзит-полл показал выход Зеленского и Порошенко во второй тур 26 31.03.2019, 20:17

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На президентских выборах в Украине завершилось голосование.

Согласно данным "Национального экзит-полла 2019", который провели фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, во второй тур президентских выборов в Украине выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Об этом на брифинге 31 марта сообщила глава "Демократических инициатив", социолог Ирина Бекешкина, передает svoboda.org.

Согласно данным экзит-поллов, большинство голосов мог набрать телеведущий Владимир Зеленский — 30,4 процента голосов, однако его результата оказалось недостаточным для победы в первом туре.

У действующего президента Петра Порошенко — 17,8 процента голосов. У лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко — 14,2 процента.