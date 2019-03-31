Зеленский заявил, что не будет ни с кем объединяться 5 31.03.2019, 20:43

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Кандидат в президенты Украины прокомментировал информацию о возможном объединении во втором туре с Тимошенко.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который по данным национального экзитпола лидирует на выборах, заявил, что во втором туре не собирается ни с кем объединяться, в том числе с лидером Батькивщины.

"Я ни с кем не собираюсь объединяться, это какой-то фейк", – ответил он в комментарии LB.ua о возможном объединении во втором туре с Юлией Тимошенко.

Согласно данным фонда Демократические инициативы, КМИС и Центра Разумкова, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,4% избирателей.

Напомним, что народный депутат Мустафа Найем сообщил, что Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский ведут переговоры об объединении усилий во втором туре выборов президента. По его словам, один из сценариев предусматривает подписание меморандума о создании парламентской коалиции, целью которой будет внедрение системы парламентских выборов в два тура.

Спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков опроверг информацию о "подковерных играх" со штабом лидера Батькивщины Юлии Тимошенко.