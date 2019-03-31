Тимошенко: Я просила бы не воспринимать экзит-полл как истину в последней инстанции 2 31.03.2019, 20:46

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Юлия Тимошенко

По словам кандидата в президенты Украины, ее политическая сила ведет параллельный подсчет голосов.

Партия "Батьківщина" провела свой экзит-полл, согласно которому во второй тур выборов президента Украины вышли шоумен Владимир Зеленский с результатом 27% и лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, получившая 20,9%. Об этом заявила Тимошенко на пресс-конференции, сообщает корреспондент "Гордон".

"На третьем месте [действующий президент Украины Петр Порошенко с результатом 17,5%. Я уверена, что полагаться сегодня в Украине, без демократии, без настоящей социологии, с большими миллиардными ресурсами, которые выложены на подкуп избирателей, возможно только на основе протоколов участковых и окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями", – подчеркнула она.

По словам Тимошенко, ее политическая сила ведет параллельный подсчет голосов.

"Мы будем получать копии протоколов в электронном виде с каждого избирательного участка. Начиная с 24.00 мы будем их оглашать, эти протоколы и результаты выборов... У нас достаточно наблюдателей в местных и окружных избирательных комиссиях, чтобы защитить результаты выборов. Поэтому я просила бы сейчас общество не воспринимать социологию, которая называется "экзит-полл" как истину в последней инстанции. Это абсолютно манипулятивная нечестная вещь", – заявила лидер "Батьківщини".

Она добавила, что результаты экзит-поллов нужны для того, чтобы дезорганизовать работу ее команды по защите результатов выборов.

С 8.00 до 20.00 в Украине работали избирательные участки для голосования на очередных президентских выборах. В них приняло участие рекордное количество кандидатов: в бюллетень внесли 39 фамилий.

Согласно данным "Национального экзит-полла 2019", который провели фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, во второй тур президентских выборов выходят Зеленский и Порошенко.