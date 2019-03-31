В Индии разбился истребитель МиГ-27 3 31.03.2019, 20:56

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Иллюстрационное фото

Пилот успешно катапультировался.

Истребитель МиГ-27 индийских Военно-воздушных сил (ВВС) разбился на юге штата Раджастхан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал NDTV.

Он потерпел крушение недалеко от города Шеоганджа, в 120 км к югу от Джодхпура. Самолет взлетел с авиабазы Уттарлай. Пилот успешно катапультировался.

По данным The Times Of India, самолет совершал плановый полет. Следователи изучат причины авиакатастрофы. На земле никто не пострадал, разрушений также нет.

В начале марта истребитель ВВС Индии МиГ-21 разбился около города Биканер на северо-западе страны. По данным военных, он столкнулся с птицей. Самолет также совершал плановый полет. Пилот катапультировался и не пострадал.

В середине февраля в районе индийского города Джайсалмер потерпел крушение МиГ-27. Пилот также успешно катапультировался.