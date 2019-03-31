Порошенко: Украина сегодня успешно прошла тест на европейскость 1 31.03.2019, 21:02

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Петр Порошенко

Президент Украины назвал предвыборную кампанию 2019 года самой «острой».

Президент Украины Петр Порошенко назвал свободные и демократические выборы президента Украины 2019 тестом на европейскость. Об этом он заявил во время брифинга, передает rbc.ua.

Порошенко в ходе брифинга поблагодарил избирателей, "которые не остались сегодня дома". Президент заявил, что украинцы продемонстрировали, что "являются ответственными гражданами, которые болеют за будущее своего государства".

Также он поблагодарил украинцев, которые "уже сейчас твердо поддержали курс Украины на вступление в ЕС и НАТО".

При этом он отметил, что конкуренция во время предвыборной кампания была самой "острой".

"Такой острой конкуренции, как во время этой кампании 2019 года, у нас не было еще ни на одних президентских выборах. Никогда еще не было такого беспрецедентно широкого доступа оппозиционных кандидатов к СМИ. Другое дело, что использовали они его для того, чтобы лить грязь на оппонентов", - заявил Порошенко.

Он отметил, что Украина "успешно сдала экзамен на европейскость".

"Свободные и демократические выборы - тест на нашу европейскость, на наше соответствие европейской политической культуре, цивилизационные стандарты Европейскому союзу. И я убежден в том, что этот экзамен Украина сегодня сдала успешно. И подтвердит это 21 апреля", - сказал Порошенко.

Напомним, по результатам Национального экзит-пола, который провели фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова, во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.