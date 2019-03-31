Данные всех экзит-поллов: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур

Данные всех экзит-поллов: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур13
- 31.03.2019, 21:14
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В 23.00 социологи пообещали обнародовать окончательные данные исследования.
Сразу после того, как в Украине закрылись избирательные участки, были обнародованы результаты "Национального экзит-полла", а также опросов, проведенных другими социологическими службами и СМИ. Издание "Гордон" публикует их итоги.
Фонд "Демократические инициативы", Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова в 20.01 презентовали результаты объединенного "Национального экзит-полла". Опрошено 17 890 человек.
Владимир Зеленский – 30,4%;
Петр Порошенко – 17,8%;
Юлия Тимошенко – 14,2%;
Юрий Бойко – 9,8%;
Анатолий Гриценко – 7,1%.
В 23.00 социологи пообещали обнародовать окончательные данные исследования.
Центр SOCIS проводил опрос совместно с телеканалом "Прямий". Опрошено 15 405 избирателей.
Владимир Зеленский – 29,2%;
Петр Порошенко – 19,2;
Юлия Тимошенко – 13,7%;
Юрий Бойко – 9,2%;
Анатолий Гриценко – 7,9%.
Телеканал "1+1" заявил, что опросил около 20 000 респондентов.
Владимир Зеленский – 30,1%;
Петр Порошенко – 18,5%;
Юлия Тимошенко – 14,0%;
Юрий Бойко – 9,1%;
Анатолий Гриценко – 7,6%.
На телеканале "112 Украина" сообщили, что участие в их экзит-полле, организованном совместно с австрийской компанией Sora, центром "Социальный мониторинг" и телеканалом NewsOne, приняло 26 548 человек.
Владимир Зеленский – 30,7%;
Петр Порошенко – 18,6%;
Юлия Тимошенко – 13,9%;
Юрий Бойко – 10,3%;
Анатолий Гриценко – 7,3%.
Согласно всем опросам, во второй тур выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.