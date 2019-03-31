Данные всех экзит-поллов: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур 13 31.03.2019, 21:14

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Иллюстрация: fair.ru

В 23.00 социологи пообещали обнародовать окончательные данные исследования.

Сразу после того, как в Украине закрылись избирательные участки, были обнародованы результаты "Национального экзит-полла", а также опросов, проведенных другими социологическими службами и СМИ. Издание "Гордон" публикует их итоги.

Фонд "Демократические инициативы", Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова в 20.01 презентовали результаты объединенного "Национального экзит-полла". Опрошено 17 890 человек.

Владимир Зеленский – 30,4%;

Петр Порошенко – 17,8%;

Юлия Тимошенко – 14,2%;

Юрий Бойко – 9,8%;

Анатолий Гриценко – 7,1%.

В 23.00 социологи пообещали обнародовать окончательные данные исследования.

Центр SOCIS проводил опрос совместно с телеканалом "Прямий". Опрошено 15 405 избирателей.

Владимир Зеленский – 29,2%;

Петр Порошенко – 19,2;

Юлия Тимошенко – 13,7%;

Юрий Бойко – 9,2%;

Анатолий Гриценко – 7,9%.

Телеканал "1+1" заявил, что опросил около 20 000 респондентов.

Владимир Зеленский – 30,1%;

Петр Порошенко – 18,5%;

Юлия Тимошенко – 14,0%;

Юрий Бойко – 9,1%;

Анатолий Гриценко – 7,6%.

На телеканале "112 Украина" сообщили, что участие в их экзит-полле, организованном совместно с австрийской компанией Sora, центром "Социальный мониторинг" и телеканалом NewsOne, приняло 26 548 человек.

Владимир Зеленский – 30,7%;

Петр Порошенко – 18,6%;

Юлия Тимошенко – 13,9%;

Юрий Бойко – 10,3%;

Анатолий Гриценко – 7,3%.

Согласно всем опросам, во второй тур выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.