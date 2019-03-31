Двух белорусских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг 2 31.03.2019, 21:23

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Их результаты на Олимпиаде-2012 аннулируются.

Белорусские легкоатлеты Анис Ананенко и Елена Матошко дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, сообщили в Международном олимпийском комитете. Такое решение приняли по итогам перепроверки проб Олимпиады 2012 года в Лондоне, передает kp.by.

Тогда белорусский легкоатлет занял 43-е место в беге на 800 метров. В 2015 году спортсмен уже попадался на допинге - Национальное антидопинговое агентство отлучило его от выступлений на четыре года.

А метательница молота Елена Матошко заняла в Лондоне в 2012 году 25 место. Дисциплинарная комиссия МОК постановила дисквалифицировать спортсменов и аннулировать их результаты.