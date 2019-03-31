Гриценко: Наша команда пойдет на парламентские выборы 31.03.2019, 21:24

Анатолий Гриценко

Кандидат в президенты Украины прокомментировал результаты экзит-поллов.

Лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины, кандидат в президенты Анатолий Гриценко на брифинге после оглашения предварительных результатов экзит-поллов заявил, что намерен вести свою команду на парламентские выборы. Об этом сообщает корреспондент издания "Гордон".

Он поблагодарил всех, кто за него голосовал.

"Мы движемся вперед. В этом году будет три тура выборов власти – первый президентский, второй президентский и дальше парламентские выборы. Сейчас по завершению работы штабов наши члены [избирательных] комиссий мы четко определимся относительно формата участия в парламентских выборах, и все те политические силы, партии, общественные организации, наша команда в широком плане – мы вместе пойдем на парламентские выборы. Будем формировать правительство, чтобы страна таки получила честную, ответственную, профессиональную власть", – сказал политик.

С 8.00 до 20.00 31 марта в Украине работали избирательные участки для голосования на очередных президентских выборах. В них приняло участие рекордное количество кандидатов: в бюллетень внесли 39 фамилий.

По данным "Национального экзит-полла 2019", который проводили фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,4% избирателей, за действующего президента Украины Петра Порошенко – 17,8%, на третьем месте – лидер парламентской фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко (14,2%), за Гриценко проголосовали 7,1% респондентов. Это данные с избирательных участков по состоянию на 18.00.

Согласно результатам экзит-полла от Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS по состоянию на 19.00, Зеленский набирает 29,25% голосов, Порошенко – 19,19%, Тимошенко – 13,75%, Гриценко – 7,91%.

Согласно результатам экзит-полла от Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS по состоянию на 19.00, Зеленский набирает 29,25% голосов, Порошенко – 19,19%, Тимошенко – 13,75%.