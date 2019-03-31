В Бельгии прошли массовые акции в защиту климата 31.03.2019, 21:27

Фото: reuters

Демонстранты в ряде бельгийских городов требовали усилить меры по борьбе с глобальным потеплением.

Около 15 000 человек в Бельгии в воскресенье, 31 марта, вышли на демонстрацию с требованием усилить меры по борьбе с глобальным потеплением и в защиту окружающей среды. Только в Брюсселе, по данным полиции, в акции участвовали почти 8 тысяч демонстрантов, передает DW.

К демонстрации по защите климата присоединились бельгийские "желтые жилеты". Дойдя до улицы, на которой расположены правительственные здания, они отделились от манифестантов-экологов и начали бить окна, сообщает бельгийское агентство новостей Belga. Полиции пришлось заключить под стражу 70 человек.

Еще один массовый марш в защиту окружающей среды, собравший около 8 тысяч участников, состоялся 31 марта в бельгийском городе Льеже.

Многотысячные акции в защиту климата проходят в Бельгии уже несколько месяцев. Демонстранты призывают к более жестким мерам по ограничению выбросов углекислого газа на национальном, европейском и мировом уровне.

Акции в защиту окружающей среды проводятся и в Германии. Они проходят каждую пятницу, а участвуют в них школьники и студенты. Демонстрации проходят под лозунгом "Fridays for Future" ("Пятницы во имя будущего").