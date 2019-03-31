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Порошенко вызвал Зеленского на дебаты

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  • 31.03.2019, 21:31
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фото: president.gov.ua

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля 2019 года.

Президент Украины Петр Порошенко вызвал кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты, передает корреспондент LIGA.net .

«Ключевым элементом выборов во втором туре должны быть дебаты. И если кто-то будет уклоняться, то это значит, что ему нечего сказать», - сказал Порошенко.

Второй тур пройдет 21 апреля 2019 года.

Напомним, по данным «Национального экзит-полла 2019», который проводили фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,4% избирателей, за действующего президента Украины Петра Порошенко – 17,8%, на третьем месте – лидер парламентской фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко (14,2%), за Гриценко проголосовали 7,1% респондентов. Это данные с избирательных участков по состоянию на 18.00.

Согласно результатам экзит-полла от Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS по состоянию на 19.00, Зеленский набирает 29,25% голосов, Порошенко – 19,19%, Тимошенко – 13,75%, Гриценко – 7,91%.

Согласно результатам экзит-полла от Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS по состоянию на 19.00, Зеленский набирает 29,25% голосов, Порошенко – 19,19%, Тимошенко – 13,75%.


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