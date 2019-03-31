«Батькивщина»: Тимошенко и Зеленский выходят во второй тур 3 31.03.2019, 21:42

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В штабе Тимошенко назвали результаты экзитполов манипуляцией и озвучили альтернативные данные.

Во второй тур президентских выборов в Украине попадают Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты обработки данных почти 18 тыс. избирательных участков по всей Украине, полученные штабом Юлии Тимошенко.

Так, у Владимира Зеленского - 27% поддержки, у Юлии Тимошенко – 20,9%, у Петра Порошенко – 17,5%.

«К сожалению, мы не смогли репрезентантивно представить отдаленные сельские избирательные участки. Поэтому, исходя из предварительных данных, мы считаем, что это дает основания для минимум от 2-3% прироста нашему кандидату Юлии Тимошенко. Состоялось событие, которое мы прогнозировали», – сказал на пресс-конференции заместитель председателя партии «Батькивщина» Сергей Соболев.

В «Батькивщине» надеются, что протоколы с мокрыми печатями дадут возможность провести 2 тур без давления административного ресурса, без возможностей давления на избирателя, когда два сильных кандидата в реальной борьбе покажут, кто победитель.