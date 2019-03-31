В авиакатастрофе погибла совладелец авиакомпании S7 2 31.03.2019, 21:35

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Авиакатастрофа произошла в Германии.

В районе Франкфурта-на-Майне 31 марта разбился самолет, на борту которого находилась совладелец компании S7 Наталия Филева, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Там указали, что частный самолет Epic-LT, на борту которого находилась 55-летняя Филева, разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах. Подробности случившегося пока неизвестны.

Немецкое издание Hessenschau указывает, что самолет упал в поле и сгорел после столкновения с землей.

Указывается, что расследование происшествия будет проводиться международной комиссией в установленном порядке при участии российских авиационных властей.