Явка на выборах президента Украины составляет почти 64% 31.03.2019, 22:00

Опубликованы предварительные данные.

По состоянию на 20:00 явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,99% по данным 74 избирательных округов из 199 по всей стране, передает nv.ua.

Как сообщили в ЦИК Украины, по областям явка избирателей варьируется от 40,38% (Закарпатская область) до 68,85% (Волынская область).

Данные о количестве избирателей не поступили из Черновицкой области.

Напомним, что 31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента. Украинцы выбирали нового главу государства среди 39 кандидатов.

По предварительным данным экзитполов, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.