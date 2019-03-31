Кто лидирует на выборах президента Украины 4 31.03.2019, 22:39

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Сравниваем экзит-поллы.

По результатам первого тура выборов президента Украины уже опубликован ряд экзитполов. «НВ» сравнивает результаты трех лидеров.

Во всех пяти опросах лидирует шоумен Владимир Зеленский. В четырех второе место занимает действующий глава государства Петр Порошенко, а на третьем месте - лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко. Лишь по результатам экзитпола, проведенного собственным штабом, она - вторая.

Национальный экзитпол (Фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова)

Зеленский - 30,4%

Порошенко - 17,8%

Тимошенко - 14,2%

112 Украина и NewsOne

Зеленский - 30,7%

Порошенко - 18,6%

Тимошенко - 13,9%

Штаб Тимошенко

Зеленский - 27%

Тимошенко - 20,9%

Порошенко - 17,5%.

Социс

Зеленский - 29,25%

Порошенко - 19,19%

Тимошенко - 13,75%

1+1

Зеленский - 30,1%

Порошенко - 18,5%

Тимошенко - 14,0%