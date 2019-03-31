Кто лидирует на выборах президента Украины

Кто лидирует на выборах президента Украины4
- 31.03.2019, 22:39
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Сравниваем экзит-поллы.
По результатам первого тура выборов президента Украины уже опубликован ряд экзитполов. «НВ» сравнивает результаты трех лидеров.
Во всех пяти опросах лидирует шоумен Владимир Зеленский. В четырех второе место занимает действующий глава государства Петр Порошенко, а на третьем месте - лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко. Лишь по результатам экзитпола, проведенного собственным штабом, она - вторая.
Национальный экзитпол (Фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова)
Зеленский - 30,4%
Порошенко - 17,8%
Тимошенко - 14,2%
112 Украина и NewsOne
Зеленский - 30,7%
Порошенко - 18,6%
Тимошенко - 13,9%
Штаб Тимошенко
Зеленский - 27%
Тимошенко - 20,9%
Порошенко - 17,5%.
Социс
Зеленский - 29,25%
Порошенко - 19,19%
Тимошенко - 13,75%
1+1
Зеленский - 30,1%
Порошенко - 18,5%
Тимошенко - 14,0%