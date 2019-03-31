Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко 31.03.2019, 23:10

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Владимир Зеленский

Кандидат в президенты Украины принял вызов действующего главы государства.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что готов прийти на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил Зеленский на брифинге в штабе в Киеве, отвечая на вопрос о том, готов ли он выйти на дебаты с Петром Порошенко.

"Я готов. Я открытый человек, я готов к любому интервью. У меня очень мало времени в жизни", - сказал Зеленский.

Ранее Петр Порошенко выразил мнение, что перед вторым туром президентских выборов обязательно (должны пройти предвыборные дебаты https://charter97.org/ru/news/2019/3/31/328905/) кандидатов. "Выборы - во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", - заявил Порошенко.

Напомним, согласно Национальному экзитполу, за Владимира Зеленского проголосовали 30,4%, за Петра Порошенко – 17,8%, за Юлию Тимошенко – 14,2%.