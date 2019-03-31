ЦИК Украины опубликовал первые результаты подсчета голосов 31.03.2019, 23:55

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ЦИК начал оглашать результаты выборов президента Украины.

Центризбирком Украины опубликовал результаты подсчета 1,10% голосов избирателей.

По данным ЦИК, Владимир Зеленский получил 26.99% голосов, Петр Порошенко – 17.57%, Юлия Тимошенко – 16.40%.

Во второй тур выборов 2019 могут пройти двое из тройки лидеров опросов - Порошенко, Тимошенко, Зеленский

Второй тур выборов 2019 запланирован на 21 апреля. Он состоится в том случае, если в ходе первого тура ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов избирателей.