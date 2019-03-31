Соболенко завоевала второй парный титул за две недели 31.03.2019, 23:45

Белоруска в паре с бельгийкой Элизе Мертенс победили в Майами, оформив «Солнечный дубль».

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс выиграли второй кряду турнир категории WTA Premier Mandatory. На сей раз они завоевали парный титул в Майами.

В финальном поединке парного разряда в Майами Арина Соболенко и Элизе Мертенс обыграли имевший 6-й номер посева дуэт Саманта Стосур (Австралия) / Чжан Шуай (Китай) — 7:6 (7:5), 6:2.

Отметим, что пара оформила так называемый «Солнечный дубль» (выиграли связку Индиан-Уэллс-Майами).