Соболенко завоевала второй парный титул за две недели
- 31.03.2019, 23:45
Белоруска в паре с бельгийкой Элизе Мертенс победили в Майами, оформив «Солнечный дубль».
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вместе с бельгийкой Элизе Мертенс выиграли второй кряду турнир категории WTA Premier Mandatory. На сей раз они завоевали парный титул в Майами.
В финальном поединке парного разряда в Майами Арина Соболенко и Элизе Мертенс обыграли имевший 6-й номер посева дуэт Саманта Стосур (Австралия) / Чжан Шуай (Китай) — 7:6 (7:5), 6:2.
Отметим, что пара оформила так называемый «Солнечный дубль» (выиграли связку Индиан-Уэллс-Майами).