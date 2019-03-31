Зеленский представит часть своей команды до второго тура
- 31.03.2019, 23:49
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Кандидат в президенты Украины представит пять представителей своей команды.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что до проведения второго тура выборов представит пять представителей своей команды.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"До конца второго тура хочу показать пятерку", - заявил Зеленский.
Напомним, что согласно данным Национального экзитпола, который провел фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова, тройка лидеров первого тура президентских выборов выглядит следующим образом:
- шоумен Владимир Зеленский – с 30,6%,
- действующий глава государства Петр Порошенко – 17,8%,
- лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко – 14,2%.
Далее следуют Юрий Бойко - 9,7%, Анатолий Гриценко - 7,1%, Игорь Смешко - 6,5%, Олег Ляшко - 4,7%, Александр Вилкул - 4,0%, Руслан Кошулинский - 1,7%.
Другие кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.
Таким образом во второй тур, вероятнее всего, выходят Зеленский и Порошенко (окончательно об этом можно говорить после публикации данных Центральной избирательной комиссии).