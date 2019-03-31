Зеленский представит часть своей команды до второго тура 31.03.2019, 23:49

1,054

Фото: obozrevatel.com

Кандидат в президенты Украины представит пять представителей своей команды.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что до проведения второго тура выборов представит пять представителей своей команды.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"До конца второго тура хочу показать пятерку", - заявил Зеленский.

Напомним, что согласно данным Национального экзитпола, который провел фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова, тройка лидеров первого тура президентских выборов выглядит следующим образом:

- шоумен Владимир Зеленский – с 30,6%,

- действующий глава государства Петр Порошенко – 17,8%,

- лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко – 14,2%.

Далее следуют Юрий Бойко - 9,7%, Анатолий Гриценко - 7,1%, Игорь Смешко - 6,5%, Олег Ляшко - 4,7%, Александр Вилкул - 4,0%, Руслан Кошулинский - 1,7%.

Другие кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.

Таким образом во второй тур, вероятнее всего, выходят Зеленский и Порошенко (окончательно об этом можно говорить после публикации данных Центральной избирательной комиссии).