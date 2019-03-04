закрыть
4 марта 2019, понедельник, 11:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Хуан Гуаидо призвал к массовым протестам в день его возвращения в Венесуэлу

1
  • 4.03.2019, 8:05
  • 1,131
ФОТО: REUTERS

Временный президент посетил ряд стран Латинской Америки и встретился с вице-президентом США Майком Пенсом.

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуаидо призвал жителей страны выйти на улицы в понедельник, когда он планирует вернуться в Венесуэлу после поездки по государствам Латинской Америки, являющимся союзниками США, сообщает «Голос Америки».

«Я объявляю о своем возвращении в страну. Я призываю жителей Венесуэлы по всей стране мобилизоваться завтра в 11:00 (18:00 по минскому времени – ред.)», – написал Гуаидо в «Твиттере».

США и 50 других стран признали лидера Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуаидо временным президентом этой страны. Он воспользовался своими полномочиями и положением Конституции, объявив власть Николаса Мадуро незаконной из-за фальсификаций на выборах и провозгласив себя временным президентом.

В субботу Гуаидо посетил Эквадор в рамках своего турне по странам Латинской Америки, направленного на усиление давления на Мадуро – с тем, чтобы он ушел в отставку.

Признанный США президент на днях встретился с вице-президентом США Майком Пенсом и другими региональными лидерами, а позднее посетил Бразилию и Парагвай.

В пятницу США усилили давление на Венесуэлу, введя санкции против шести высокопоставленных чиновников в структурах безопасности этой страны и отозвав визы у десятков других важных официальных лиц.

Администрация Трампа заявила, что санкции являются ответом венесуэльским военным чиновникам, которые на прошлых выходных заблокировали поддерживаемые оппозицией усилия по доставке продовольствия в страну. На одном пункте пропуска через границу грузовики с гуманитарной помощью загорелись, и несколько человек погибли.


популярное за неделю

Мнение

Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман
Большая стирка
Большая стирка Ирина Халип
Кредитная пирамида по-белорусски
Кредитная пирамида по-белорусски Валерий Карбалевич
Отступать уже некуда
Отступать уже некуда Владимир Халип