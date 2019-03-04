Хуан Гуаидо призвал к массовым протестам в день его возвращения в Венесуэлу 1 4.03.2019, 8:05

1,131

ФОТО: REUTERS

Временный президент посетил ряд стран Латинской Америки и встретился с вице-президентом США Майком Пенсом.

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуаидо призвал жителей страны выйти на улицы в понедельник, когда он планирует вернуться в Венесуэлу после поездки по государствам Латинской Америки, являющимся союзниками США, сообщает «Голос Америки».

«Я объявляю о своем возвращении в страну. Я призываю жителей Венесуэлы по всей стране мобилизоваться завтра в 11:00 (18:00 по минскому времени – ред.)», – написал Гуаидо в «Твиттере».

#Venezuela



Tal y como dije ayer, anuncio mi regreso al país.



Convoco al pueblo venezolano a concentrarse, en todo el país, mañana a las 11:00 am.



Atentos a las redes oficiales, estaremos informando puntos de concentración #VamosBien porque vamos todos. ¡Vamos Venezuela! — Juan Guaidó (@jguaido) 3 марта 2019 г.

США и 50 других стран признали лидера Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуаидо временным президентом этой страны. Он воспользовался своими полномочиями и положением Конституции, объявив власть Николаса Мадуро незаконной из-за фальсификаций на выборах и провозгласив себя временным президентом.

В субботу Гуаидо посетил Эквадор в рамках своего турне по странам Латинской Америки, направленного на усиление давления на Мадуро – с тем, чтобы он ушел в отставку.

Признанный США президент на днях встретился с вице-президентом США Майком Пенсом и другими региональными лидерами, а позднее посетил Бразилию и Парагвай.

В пятницу США усилили давление на Венесуэлу, введя санкции против шести высокопоставленных чиновников в структурах безопасности этой страны и отозвав визы у десятков других важных официальных лиц.

Администрация Трампа заявила, что санкции являются ответом венесуэльским военным чиновникам, которые на прошлых выходных заблокировали поддерживаемые оппозицией усилия по доставке продовольствия в страну. На одном пункте пропуска через границу грузовики с гуманитарной помощью загорелись, и несколько человек погибли.