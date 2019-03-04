В Борисове неизвестные пробили колеса двум десяткам машин 10 4.03.2019, 8:13

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За одну ночь пострадали более 25 авто.

Вчера в Борисове на улицах Чапаева и Батурина некоторые автовладельцы обнаружили, что в их машинах были спущены колеса. Неизвестный злоумышленник (или злоумышленники) испортили несколько десятков покрышек. Один из пострадавших обратился с проблемой в редакцию местного онлайн-издания Ex-Press.

— Свою машину я еще не успел переоформить, — рассказал Евгений. — Днем мне позвонила прежняя владелица авто и дала номер следователя. Сказала, что у меня пробиты колеса и нужно написать заявление в милицию. Конечно, сразу захотелось выйти и посмотреть. Оказалось, что у меня проткнули два колеса. Пришлось ехать в Следственный комитет писать заявление.

По предварительным данным, за одну ночь пострадали более 25 машин. Евгений считает ущерб небольшим — около 150 рублей. В милиции мужчине сказали, что уже начали просматривать камеры видеонаблюдения, чтобы определить, кто проколол колеса.

Еще одних потерпевших борисовские журналисты застали за заменой колеса. Девушка попросила отца помочь заменить резину:

— Я подумала, что сама пробила колесо. Но потом позвонили из милиции. Теперь вот меняю и еду к следователю писать заявление. У меня пробито только одно колесо, говорят, еще повезло.