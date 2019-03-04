Оппозиционная партия победила на выборах в Эстонии 1 4.03.2019, 8:19

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Фото: Reuters

В голосовании приняли участие 63,1% избирателей.

Победу на парламентских выборах в Эстонии, прошедших в воскресенье, 3 марта, одержала оппозиционная Партия реформ. Как сообщила Республиканская избирательная комиссия, Партия реформ набрала 28,9 процента голосов, правящая Центристская партия Эстонии- 22,9 процента, у правопопулистской Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) - 17,8 процента голосов. Партия реформ может рассчитывать на 34 мандата в эстонском парламенте (сейчас она имеет 30), Центристская партия Эстонии - на 26 (сейчас 25), EKRE- на 19 (сейчас 7), сообщает dw.com.

Националистической партии Isamаa (Отечество), входящей в состав правительственной коалиции, отдали свои голоса 11,4 процента избирателей и она получит 12 мандатов вместо нынешних 11. Еще одна правящая партия - Социал-демократическая, у которой в уходящем составе парламента было 14 депутатов, на нынешних выборах утратила свои позиции, за нее проголосовали 9,9 процента избирателей и она может рассчитывать на 10 мандатов.

Успех правых популистов

Предвыборные прогнозы предсказывали успех Консервативной народной партии Эстонии. Ее программа построена на антииммигрантской риторике ("Эстония для эстонцев") и популистских обещаниях.

Право голоса на парламентских выборах имеют свыше 950 тысяч эстонцев старше 18 лет. На 101 депутатский мандат претендовали 1099 кандидатов от 10 политических партий. Парламент Эстонии избирают на 4 года. С 2015 года председателем рийгикогу является Эйки Нестор.