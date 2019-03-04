Бунт в Гомеле: горожане вышли на стихийный митинг 18 4.03.2019, 8:45

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Протесты из-за обойной фабрики прошли в Новобелицком районе.

Более ста человек собралось в воскресенье в одном из дворов Новобелицкого района. Причина, которая заставила людей в свой выходной покинуть теплые дома и квартиры, — протест против работы ОАО «Гомельобои», точнее — одной из недавно введенных в строй линий фабрики. Год назад предприятие запустило новое производство виниловых обоев. С тех пор люди жалуются на сильный отравляющий запах в округе и гул и сравнивают происходящее с чернобыльской катастрофой в отдельно взятом микрорайоне, сообщает tut.by.

Жителей района собрали активисты инициативной группы — обходили квартиры, раздавали листовки. Приглашения отправили также в гор- и райисполком, директору обойной фабрики. Честно признаются, на визит чиновников не рассчитывали. А те взяли да пришли!

Сперва к собравшимся вышли представитель фабрики и заместитель председателя Новобелицкого райисполкома — и пригласили их в актовый зал администрации райисполкома, где обсуждать ситуацию было бы теплее и комфортнее. Но люди такое предложение отвергли: «Там вы будете хозяйничать и управлять ситуацией. А мы вам больше не верим!», — объяснили они свою позицию.

Через несколько минут к жильцам вышли председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич, главный санитарный врач области Александр Тарасенко и заместитель директора по идеологической работе обойной фабрики Виктор Кушнеров.

— Мы звали администрацию города и фабрики, а «на распятие» они бросили вас, — возмутились собравшиеся.

За этот год у них накопилось много претензий и вопросов, но главный: когда их перестанут «травить»?

— В 400 метрах от проходной фабрики — детская поликлиника, рядом два детских сада. Лукашенко требует рожать — а зачем, если мы этих детей тут же и травим?! — негодует местная жительница Елена Борисовна. Она живет в квартале от производства. — Все лето над огородом стоял этот густой едкий дым. В результате — постоянные тошнота, першение, кашель. Какой-то Чернобыль в отдельно взятом микрорайоне!

Ее соседи добавляют, что с осени прошлого года к этой проблеме добавилась еще одна — изматывающий гул.

— Он такой силы, что, поверьте, если бы сейчас завод работал, то мы бы не слышали тут друг друга, — говорит Александр.

— Да от этого гула можно просто с ума сойти! — возмущаются жильцы расположенных по соседству с производством домов.

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Местный житель Сергей Бабицкий уверен, что все проблемы из-за того, что на предприятии, когда приобретали новые линии, сэкономили на печи дожига. Военный физик по образованию, он говорит, что перелопатил кучу специальной литературы — и теперь, считает, разбирается в производстве винила не хуже инженеров.

— При производстве выделяется хлористый винил. Это канцероген. Если в воздухе есть запах, это означает, что превышение ПДК в разы.

Чиновники уверяют: все под контролем, хоть и признают, что проблемы есть — к примеру, неделю назад работа участка на обойной фабрике снова была приостановлена.

На днях ждут специалистов из питерской лаборатории. Кстати, в декабре воздух в Новобелице уже проверяли их коллеги из Курска — и превышений не обнаружили.

Но местные не верят в объективность результатов этих исследований.

— Фабрика — заказчик, фабрика платит за замеры, следовательно, она — заинтересованная сторона, неужели она будет демонстрировать результаты, которые ей не выгодно демонстрировать? — задаются вопросом люди.

— Замеры делают, когда фабрика либо остановлена, либо работает на неполную мощность. А еще — когда ветер дует в другую сторону. Не раз замечали, — делятся наблюдениями активисты инициативной групппы.

В ответ главный санитарный врач области предлагает им в день, когда специалисты российской лаборатории будут делать на фабрике замеры, поучаствовать в «народном контроле».

Напомним, на специфический запах возле обойной фабрики в Новобелице люди начали жаловаться еще прошлой зимой, когда на предприятии открыли новое производство виниловых обоев.

Руководство предприятия неоднократно заявляло, что принимает дополнительные меры по минимизации риска выбросов вредных веществ, однако этого оказалось недостаточно. Запах не исчезал.

В июле по требованию областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды работа фабрики была приостановлена. Предприятие обязали привести выбросы к предельно допустимым нормам, провести дополнительное обследование их источника, внести необходимые корректировки в проект по модернизации участка виниловых обоев. Через некоторое время фабрика отчиталась об устраненных недостатках: в обойном цехе усилили и доработали систему фильтров на очистных установках, задействовав более эффективные фильтрующие материалы, были закуплены другие краски. Кроме этого, предприятие заключило договор с лабораторией в Курске, аккредитованной на выявление расширенного спектра загрязняющих веществ, в декабре российские специалисты провели на фабрике все необходимые замеры — превышения предельно допустимых концентраций формальдегида, аммиака и других вредных веществ не выявлено. Но проблема не исчезла.

Главную надежду в борьбе с запахами руководство фабрики возлагает на установку генератора озона. Озон — мощный окислитель, способный разрушать самые стойкие химические связи, тем самым устраняя все неприятные запахи. О результатах ее испытаний скоро будет известно.

А как же шум? Областными службами уже выполнялись замеры по этому показателю, правда, в те дни, когда было задействовано не все оборудование фабрики. Согласно действующему законодательству, для остановки производства на предприятии достаточно двух замеров, подтверждающих превышение нормативов по шуму.