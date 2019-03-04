Видения и раздвоение личности: как белорусских водителей делают «крайними» 10 4.03.2019, 8:59

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Архивное фото belta.by

Профессия инспектора ГАИ предполагает творчество?

Сбор доказательств для подтверждения вины водителя - это процесс, строго регламентируемый законом. То есть от начала и до конца административного процесса инспектор ГАИ должен строго следовать ПИКоАП и другим нормативно-правовым актам. То, что так происходит не всегда, не секрет, пишет ABW.BY.

Но порой ведение административного процесса инспекторами выходит за рамки не только закона, но и здравого смысла. После ознакомления с материалами этого административного дела у нас возник очень неожиданный вопрос: зачем?

Павел Савеня из деревни Большие Круговичи Ганцевичского района в сентябре 2018 года на своем автомобиле Audi приехал в Минск. Судьба свела его с инспекторами ГАИ Советского РУВД Минска, которые предъявили ему обвинение в непропуске пешехода на улице Якуба Коласа.

Павел: "С этим я не согласился категорически. Сразу же попросил инспекторов ГАИ показать запись с регистратора - на этом видео ничего значащего запечатлено не было. Мои доводы действия не возымели, на меня составили протокол. В протоколе я сделал собственноручную запись о своем несогласии и написал почему. Материалы дела отправились для рассмотрения в ГАИ Ганцевичей, то есть по месту моего жительства. Думал, разберусь там, что да как. Сидел, ждал вызова в ГАИ, но вместо этого пришло постановление о привлечении меня к ответственности с указанием оплатить одну базовую величину штрафа. Как так? Ни повестки, ни звонка, ничего. Виновен - и все тут. С таким развитием событий я не согласился и решил ознакомиться с делом. Среди документов нашел не совсем понятные для себя вещи, и первое, что пришло на ум, - это "липа". Сделав копии, решил обратиться в ABW.BY. Посмотрите, что тут не так".

В ABW.BY материалы, предоставленные Павлом, посмотрели. Сказать, что они весьма интересные, - ничего не сказать.

Начнем по порядку. Итак, постановлением начальника ГАИ Ганцевичского РОВД (с приставкой "временный") старшего лейтенанта милиции Новицкого О.В. Павел был привлечен к ответственности за нарушение ч.6 ст.18.14 КоАП РБ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 24 рубля 50 копеек.

Из постановления:

Опустим момент, что лицо, в отношении которого ведется административный процесс, "извещено надлежащим образом" и не явилось на рассмотрение дела: Павел уже рассказал свою версию произошедшего.

Но вот дальше начальник Ганцевичской ГАИ что-то перепутал. Как мы видим, в постановлении сказано, что лицо, то есть Павел, свою вину не признало (об этом есть запись и в протоколе). Зато дальше говорится о "чистосердечном раскаянии" этого же лица - да, того самого, которого на рассмотрении дела не было.

Каким образом руководитель ГАИ получил чистосердечное раскаяние в отсутствие правонарушителя и как сочетаются между собой одновременно фразы "вину не признал" и "чистосердечно раскаялся", знает только он сам.

Кстати, временный руководитель Ганцевичской ГАИ Новицкий О.В. уже попадал в поле нашего зрения ("Передай другому"? Суд признал действия ганцевичских милиционеров незаконными, но они "подключили" таможню").

В той истории он изъял у водителя автомобиль с подозрением в видоизменении VIN. И это притом что подделка VIN была обнаружена за много лет до инцидента, по данному факту состоялась проверка, экспертиза, было возбуждено и прекращено уголовное дело, в свидетельстве о регистрации транспортного средства значились два VIN и дата постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, как и предусмотрено в таких случаях Постановлением №1849.

Но бдительного руководителя это не смутило. Он организовал новую проверку с новой экспертизой, новым трудоемким делопроизводством. В итоге даже суд заступился за автовладельца и предписал вернуть автомобиль его законному собственнику, но ганцевичские милиционеры решение суда проигнорировали ("Своих в обиду не дадим? Или как ганцевичская милиция поставила себя "выше" суда. Финал истории").

Несмотря на все обстоятельства, в ходе "детального", как указано в постановлении, рассмотрения материалов вина Павла доказана, что "подтверждается протоколом и письменными материалами дела".

Изучим детально материалы и мы. Протокол об административном правонарушении составил инспектор ОГАИ Советского РУВД Пашкевич Н.В. То есть инспектор Пашкевич Н.В. по ПИКоАП является лицом, ведущим административный процесс.

А далее другой инспектор - Шикович Д.В. (фамилия неразборчиво) - в этот же день опрашивает своего коллегу Пашкевича Н.В. как свидетеля по обстоятельствам этого же дела и составляет протокол его опроса. Но протокол опроса в силу ч.2 ст.10.12 ПИКоАП должен составляться лицом, ведущим процесс. Но что тут придираться, идем дальше.

Как вы понимаете, теперь у Пашкевича Н.В. два процессуальных статуса - лицо, ведущее административный процесс, и свидетель по этому же процессу. Что-то тут не вяжется. Кто же такой свидетель и каковы его обязанности? Обращаемся к ст.4.6 ПИКоАП.

Исходя из обязанностей свидетеля, Пашкевич Н.В. как свидетель должен подчиняться законным распоряжениям лица, ведущего административный процесс. Поняли в чем суть? Он как свидетель доложен подчиняться и выполнять распоряжения самого себя как лица, ведущего административный процесс. А это круто! Сам себе приказывай, сам и исполняй.

Проблему привлечения инспекторов ГАИ в качестве свидетелей мы обсуждали несколько лет назад ("Адвокат: почему инспектор ГАИ не может быть свидетелем, а напарник - только в определенных случаях").

Но "фишка" еще и вот в чем. Это - подпись лица, составившего протокол, под протоколом об административном правонарушении, то есть подпись Пашкевича Н.В.

А это подпись под протоколом опроса Пашкевича Н.В. как свидетеля, который составил (записал) инспектор Шикович Д.В., в графе "Объяснения получил (записал)".

Это одинаковые подписи, эксперт тут не нужен. И вариантов тут два: либо лицо, составившее протокол, то есть Пашкевич Н.В., само себя опросило от имени инспектора Шиковича Д.Г. (причем почерк в обоих документах весьма похож), либо протокол об административном правонарушении составлял Шикович Д.Г. от имени лица, ведущего административный процесс, Пашкевича Н.Н.

И то и другое в просторечии именуется словом "липа", естественно, законом это запрещено.

В деле имеется также протокол опроса инспектора Орловского А.К. Этот документ, судя по реквизитам, также составил Шикович Д.Г.

Но под текстом указано: "Записал собственноручно Орловский А.К.", причем все одним почерком, и "шапка" документа, и само объяснение. И получается, что либо Орловский А.К. сам себя опросил от имени Шиковича Д.Г., либо все тот же Шикович Д.В. опросил всех, но абсолютно разными почерками, что свидетельствует о художественном таланте инспектора.

Но само определение "опрос" подразумевает минимум двух лиц - опрашивающего и опрашиваемого, а не одно. В общем, объяснить произошедшее сложно: в Минске наопрашивали неизвестно как и кто кого, а в Ганцевичах чистосердечное раскаяние получили от правонарушителя без самого правонарушителя.

И это "литературное творчество" - другое слово подобрать сложно - есть официальные процессуальные документы и доказательства, по которым Павла привлекли к административной ответственности.

Все это говорит о том, что Павлу прямая дорога в прокуратуру с заявлением о привлечении должностных лиц ГАИ, как Минской, так и Ганцевичской, к установленной законом ответственности за игнорирование норм административного процессуального права. Потому что профессия инспектора ГАИ все же не предполагает творчества.