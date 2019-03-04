«Прям Кашпировские и Чумаки в армейских комиссиях сидят» 7 Виктор Горбачев, «Cалiдарнасць»

4.03.2019, 9:12

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Виктор Горбачев

Фото: Facebook

А может, мы всей страной сразу на армейский режим жизни перейдем?

Да-да, так бывает. До призыва в армию оно есть, а при поступлении на срочную службу — лечится и исчезает.

Понимаете? Медицина на гражданке еще не доросла до уровня армейской. Вот, восемнадцать лет человека не могли излечить не только от плоскостопия, но и других заболеваний, а в армии — чуть ли ни сразу вылечивают. Чудеса! Прям кругом Кашпировские и Чумаки там сидят.

И тут возникает вопрос: а чем же тогда медицина занимается в гражданских условиях? Не желает и не может лечить, не умеет, и нет возможностей? А может, мы всей страной сразу на армейский режим жизни перейдем? Смотришь, всех с малых лет и вылечат.

Прошедшее недавно совещание с представителями Совбеза по военным проблематике, показанное по всем каналам ТВ и прокомментированное в СМИ, поставило много вопросов. И тут же дало ответы.

Оказывается — бегут! И это признали самые «вершки». Бегут не только из страны, в поисках лучшей жизни и заработков, но и от армии. И чем длиннее срок несменяемого правления, тем дальше и быстрее бегут призывники во все стороны от вооруженных сил.

Ситуация не такая уж и красивая, какую властям хотелось бы видеть и показывать. Признан факт огромного количества больных среди подрастающего поколения: среди тех, кто еще не стал в армии «мужиком», но быстро им там станет, если исполнит долг.

Не знаю, правда, кому и чего задолжали эти пацаны. Но должны. Хоть больной, хоть хромой — долг армией красен.

При этом замалчивается факт того, что за этот долг государство срок службы в пенсионные начисления не вносит. Типа, и не было в жизни пацанов этих полутора лет жизни. И коль армия лечит, то шальная мысль проскакивает.

Значит? Значит слаба наша медицина в целом, и вообще, по всей стране, коль такой процент больных призывников. Не «косящих», а реально больных. Запущенность в лечении и слабая профилактика с малых лет — это то, что мы имеем.

И самое обидное и именно «страшное» — это что такое надо было сделать за последние лет двадцать, чтобы так «опустить» престиж службы в армии? Это ж как надо было так «поработать», чтобы от армии пацаны шарахались?

Да, проблемы были и есть, всегда и везде. В армии, образовании, медицине, на предприятиях и в колхозах. Но чтобы при опросах в ответах звучало повальное нет! Нет желания большинства проходить службу? И какие только куличи, пряники и мед не предлагала власть — все никак.

А ведь в первую очередь надо понять, почему так происходит.

И вообще, как бывший офицер, скажу так: армия не должна делать «мужика». Воротит от этих «мужиков». Должен быть мужчина, а не мужик. Мужик — это холоп, а мужчина — личность. А попытка силовым методом делать «воина» к добру и качеству не приведет.

И про плоскостопие. О нем должен говорить профессионал и специалист в этом вопросе, а не любитель. А все временное, рано или поздно, становится постоянным.

Так что берегите себя и доверяйтесь специалистам.

Виктор Горбачев, «Cалiдарнасць»