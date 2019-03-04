США объединяют посольство и консульство в Иерусалиме 4.03.2019, 9:35

С понедельника начинает работу единая дипломатическая миссия.

Соединенные Штаты в понедельник, 4 марта, объединят в единое ведомство свое генеральное консульство, обслуживающее палестинцев, со своим новым посольством в Иерусалиме. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление Госдепартамента США. "Будет создана единая дипломатическая миссия", - указано в документе, передает dw.com.

В том же сообщении заверяется, что это решение не означает смену внешнеполитического курса Вашингтона. Соединенные Штаты не занимают определенную позицию в вопросе по границам в случае создания палестинского государства. В Белом доме считают, что этот вопрос должны решить сами участники переговоров.

Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе туда посольства. Официальное открытие посольства США в Иерусалиме состоялось в мае 2018 года. В октябре того же года госсекретарь США Майкл Помпео объявил о планах Вашингтона объединить два ведомства и создать в посольстве в Иерусалиме новый отдел по палестинским вопросам.

По итогам Шестидневной войны 1967 года Израиль получил контроль над Восточным Иерусалимом и объявил уже объединенный город своей столицей. Это решение не было признано Советом Безопасности ООН, который уже почти 50 лет призывает Израиль вернуть суверенитет над Восточным Иерусалимом палестинцам, считающим его столицей своего будущего государства.