Белорус открыл магазин, в котором можно расплатиться словом «спасибо» 4 4.03.2019, 9:41

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Степан Вашкевич

Креатив и доверие побеждают.

Степан Вашкевич и его друзья, студенты чешского университета в Оломоуце, приглашают в магазин, где расплатиться за вещь можно словом «спасибо».

Звучит нереально? Однако идея в студенческом общежитии прижилась и полюбилась – «Freeshop UP» работает уже два года, пишет zautra.by.

Принести, взять и отремонтировать без денег

Мысль запустить проект пришла… около мусорки, что неподалеку от общежития. Степан вспоминает: увидел, как среди мусора валяются добротные вещи. Они явно могли кому-то еще послужить. В университет, где учится Степан, многие студенты приезжают по обмену, наживают за время учебы имущество, которое потом не могут увезти с собой. И выбрасывают. Теперь не так: благодаря работе бесплатного магазина (фришопа) у вещей появляются новые хозяева.

До полного погружения в изучение темы защиты окружающей среды и устойчивого развития Степан планировал строить юридическую карьеру, но Школа экологического активиста от экологического товарищества «Зелёная сеть» внесла свои коррективы в планы на жизнь: «То, что волновало меня в подростковом возрасте, было облечено в конкретную форму, и Школа экологического активиста открыла для меня целый новый мир».

Путь от идеи создания магазина до ее реализации длился полгода. Управление студенческих общежитий предоставило помещение, в котором раньше была мастерская. Сотрудники общежития сделали ремонт, а команда фришопа занялась декором. Фришоп стал частью студенческой инициативы «Udržitelný Palacký» («Устойчивый Палацки»), созданной усилиями Степана и других студентов. Цель организации – трансформировать университет в экологически устойчивое, социально справедливое и экономически эффективное место.

Магазин работает несколько часов 3–4 дня в неделю. Принцип его действия прост: отдай то, что тебе уже не надо, но может послужить другим. Возьми то, что тебе нужно, бесплатно и без ограничений.

Иногда команда фришопа проводит открытые дни: магазин работает целый день, часть вещей выставляется на улицу. В эти дни можно и вещи принести, и себе что-то подобрать, и приятно провести время (послушать музыку, пообщаться). Очень часто ребята организовывают воркшопы об экодружественном образе жизни, рассказывают о том, как сделать стиральный порошок из соды и мыла, экологично упаковать подарки и отремонтировать старую одежду.

Студенческий фришоп в Чехии.

Принести вещи в магазин можно в рабочее время. Их сразу сортируют и отдают человеку то, что не вписывается в концепцию магазина. К сожалению, не все понимают, что, если вещь уже потеряла свою функцию, – это уже мусор. Ею просто не сможет воспользоваться кто-то другой.

В основном, в ассортименте магазина одежда, посуда, непортящиеся продукты, книги и предметы быта. Очень много странных вещей, но среди них иногда попадаются настоящие сокровища, например, укулеле (гавайская гитара), велосипед или санки.

Некоторые вещи в магазине можно взять во временное пользование: набор инструментов, насос и даже швейная машинка. Тут же есть небольшая библиотека книг об устойчивом развитии, экоактивизме, глобальных проблемах человечества.

– Людей, которые берут все, что видят, не попадалось. И если бы они были – пожалуйста, у нас действительно много вещей, – приглашает в магазин Степан. – В то же время тяжело удерживать фришоп в хорошем состоянии, когда поступает очень много вещей, но в целом всё работает так, как мы себе представляли.

Свой огород

Бесплатный магазин – не единственный проект студентов. Самым первым новшеством, которое реализовали экоактивисты, стал общественный огород возле университетского общежития.

Студенческий огород рядом с общежитием в Чехии. Фото из личного архива героя

Уличное пространство с лавочками и клумбами превратилось в грядки, полные овощей и трав. Большую часть работы ребята сделали сами, но без помощи не остались: энтузиастов поддержало руководство общежития, а работница вахты, изучающая ландшафтный дизайн, помогла своими советами.

Студенческий огород рядом с общежитием в Чехии.

– У нас все на честном слове. Хочешь – посадил. Хочешь – собрал что-то, съел, – рассказывает Степан о том, как функционирует общественное пространство.

Этим летом огородники университета встретят третий сезон. В начале учебного года в огород можно прийти позавтракать, а ещё – выпить чая из выращенных трав.

Тут можно не только стать ближе к земле или похрустеть огурцом, но и просто приятно провести время. Ребята часто устраивают разные акции и встречи. Например, перед Рождеством члены «Udržitelný Palacký» организуют благотворительную акцию по сбору средств для самих себя, потому что вся деятельность организации держится на волонтерских началах.

Креатив и доверие побеждают

Быть экодружественным в Чехии удобно. В стране более 70 магазинов без упаковки. В основном они небольшие, но есть и экологические супермаркеты. Базовый ассортимент – продукты питания на развес, косметические средства. В таких магазинах продаются товары чешского и словацкого производства, а стоят они примерно также или чуть дороже, чем товары в обычных магазинах.

Во многих магазинах можно найти бытовую химию с «нулевой» упаковкой. Такую тару после использования средства можно вернуть или снова наполнить. Можно прийти и со своей емкостью.

В Чехии, отмечают студенты, довольно много бизнес-инициатив, которые производят продукцию по принципам сознательного потребления. И если сравнивать Беларусь и Чехию по уровню ответственного потребления и в целом по отношению к окружающей среде, то Чехия значительно впереди.

– Это проявляется во многих сферах жизни, начиная от общественных организаций, академических исследований и специальностей, промышленности и инфраструктуры, заканчивая магазинами без упаковки, которые сигнализируют о том, что в обществе есть запрос на экологическую повестку, – рассказывает Степан. – Правда, все эти модели потребления все равно достаточно далеки от того, чтобы можно было сказать: «Да, теперь-то наша экономика и промышленность не угрожают окружающей среде, в частности климату».

Степан уверен, что у Беларуси большой потенциал в развитии экологического направления в экономике.

– В Беларуси есть возможность быть экологическим потребителем, просто для этого нужен кураж. И характер! – говорит он. – Я сражался с пакетами на Комаровке и иногда я был вознагражден тем, что в Чехии без пластика не купишь, – великолепным творогом, пряностями и орехами. Возможности могут казаться ограниченными, но они провоцируют к тому, чтобы мы были креативными и инициативными.

Экономика может быть безотходной, и люди могут значительно сократить объемы вреда, наносимого окружающей среде, считает собеседник. Просто нужно меньше покупать и давать возможность друг другу пользоваться вещами, которые уже куплены. По такой схеме могут действовать как потребители, так и производители, но для этого нам нужно переформировать своё отношение ко всему общему и общественному.

– Когда мы сможем проработать коллективную травму от СССР, а я уверен, что благодаря нашему поколению это может произойти, – тогда изменения пойдут очень быстро. И, может, тогда фришопы откроются в каждом общежитии, а с каждым открытым фришопом у нас будет больше доверия друг к другу, понимания, что мы тонем в вещах и ресурсы планеты не потянут такой разврат, – резюмирует Степан.