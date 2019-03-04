Джон Болтон: На любые действия против Гуаидо будет сильный ответ США

Джон Болтон: На любые действия против Гуаидо будет сильный ответ США3
- 4.03.2019, 9:54
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Временный президент возвращается в Венесуэлу.
Любые угрозы или действия в отношении безопасного возвращения Хуана Гуаидо в Венесуэлу "будут встречены сильным и существенным ответом США и международного сообщества", написал в своем Twitter помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 4 марта, сообщает dw.com.
Ранее стало известно, что временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо призвал венесуэльцев выйти на протесты в понедельник, 4 марта, а также сказал, что "возвращается в страну". "Увидимся завтра", - сказал он в своем видеообращении, опубликованном в Twitter. О том, где именно пройдут протесты в Каракасе и других городах Венесуэлы, Гуаидо пообещал сообщить в соцсетях.
Rendición de cuentas. Próximas acciones.z1@ https://t.co/gOZvMInJZS— Juan Guaidó (@jguaido) 4 марта 2019 г.
На родине в отношении Хуана Гуаидо проводится расследование в связи с тем, что 23 января он объявил себя временным президентом Венесуэлы. Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо покидать страну, политик однако выехал в Колумбию, откуда пытался доставить гуманитарную помощь в свою страну, он также совершил поездки по странам Латинской Америки.
Теперь в случае возвращения в Венесуэлу ему грозит арест. Попытка задержания "будет без сомнения одной из последних ошибок" венесуэльского правительства, заявил Гуаидо в своем обращении.
Большинство стран ЕС, включая Германию, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств ранее признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы.