Независимый журналист: Милиция подошла из-за спины 4 4.03.2019, 10:15

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Архивное фото tut.by

Стали известны подробности задержания журналистов перед акцией в Бресте.

3 марта возле полудня в Бресте журналистов Александра Левчука и Милану Харитонову продержали в милиции около двух часов, сообщает "Радыё Рацыя".

Журналистов задержали, когда они вышли из дома и направились к остановке общественного транспорта, чтобы поехать на площадь Ленина, где по воскресеньям собираются противники строительства аккумуляторного завода.

Как рассказал Левчук, задержание милиционеры провели "довольно жестко". По его словам, они появились вдруг - "подошли из-за спины". Левчуку, по его словам, "закрутили руки и провели через весь район".

Также, как сообщил журналист, ему угрожали, что составят протокол за неповиновение милиции и ночь он проведет в изоляторе.

В отделении милиции журналистов ознакомили с протоколами, составленными в отношении них по ч. 2 ст. 22.9 Кодекса об административных правонарушениях (работа на зарубежные СМИ без аккредитации). Как сообщил Левчук, в общей сложности за два дня в отношении них было составлено пять протоколов, на 4 марта назначен суд. По словам Левчука, в милиции их продержали два часа, до тех пор, пока в центре Бреста продолжалось очередная акция противников строительства аккумуляторного завода.

"Очевидно, что все было сделано, чтобы мы не попали на встречу противников строительства завода", - считает он.