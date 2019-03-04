Cколько будет стоить доллар к 8 марта? 4.03.2019, 10:33

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Прежний прогноз экономистов не оправдался.

Как поведет себя американская валюта, а также евро и российский рубль на белорусском рынке в ближайшие дни, Myfin.by рассказал Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».

– Прогноз за завершившуюся валютную неделю не оправдался, потому что доллар практически полностью прекратил свое снижение на внешних рынках. Евро продолжил укрепляться к доллару, но совсем незначительно. За неделю евро к доллару подорожал всего лишь с 1,1350 до 1,1360, т.е. приблизительно на 0,1%.

При этом и доллар, и евро выросли к российскому рублю на торгах на Московской бирже. Доллар за неделю прибавил к рублю 0,5%, евро вырос чуть сильнее – на 0,6%.

В результате на нашем рынке и доллар, и евро мало изменились к белорусскому рублю, зато российский рубль снизился. По итогам минувшей недели доллар подешевел на 0,06%, евро подорожал на 0,07%, российский рубль снизился на 0,52%.

В результате валютная корзина потеряла 0,26% – это уже четвертая неделя подряд, когда белорусский рубль укрепляется к валютной корзине.

На этой неделе тенденция снижения российского рубля может продолжиться. При этом доллар и евро изменятся мало. Доллар может остаться вблизи 2,14, евро – 2,43, российский рубль может снизиться до 3,23 за 100 российских.