Архиепископ ПЦУ Климент: Россияне хотели сорвать мою поездку к Павлу Грибу 4.03.2019, 10:42

Архиепископ Климент

Фото: krymr.com

Украинский священник рассказал подробности своего задержания в Крыму.

Опасность преследования архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента со стороны российских силовиков в аннексированном Крыму сохраняется, дело против него не закрыто. Об этом рассказал Крым.Реалии архиепископ Климент.

По его словам, целью задержания было сорвать его запланированную поездку к удерживаемому в России украинскому гражданину Павлу Грибу, а также опорочить имя архиепископа Климента, выдвинув соответствующие обвинения.

«Цель – опорочить мое имя. Мол посмотрите, кто ездит к украинцам в тюрьмы: вор, который крадет сам у себя, и церковник, который ходит по улицам и матерится на людей. Сейчас административное дело, которое висит надо мной, не закрыто. Есть заявление о том, что я нецензурно выражался на рынке, этого свидетеля приводили в участок полиции, он обычный бездомный. Мы все смеялись, когда он вышел из отделения полиции и начал материться», – рассказал Крым.Реалии архиепископ Климент.

Он подчеркнул, что не исключает дальнейших действий российских силовиков.

«Опасность моего преследования сохраняется. Я не в силах предсказать, что они придумают в дальнейшем, чтобы уничтожить меня как архиерея Крымской епархии в Крыму. Если мы посмотрим на дела украинских политзаключенных, то увидим, что во многих этих делах сначала появлялся административный протокол. По отдельным делам, например, у Андрея Захтея или Евгения Панова, даже аналогичный тому, который должны были оформить на меня – нецензурная лексика в публичном месте», – отметил архиепископ Климент.

Архиепископ поблагодарил патриарха Филарета и митрополита ПЦУ Епифания, украинского омбудсмена Людмилу Денисову, адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова, крымскотатарскую активистку Лилю Буджурову и подчеркнул, что «был задействован очень большой круг людей» для его освобождения.

Российские силовики задержали архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента 3 марта на автовокзале в Симферополе, когда он планировал посетить судебное разбирательство по делу арестованного в России гражданина Украины Павла Гриба в Ростове-на-Дону.

Вечером в воскресенье архиепископа Климента отпустили без составления протокола и предъявления обвинений.

После задержания архиепископ Климент сообщил Крым.Реалии, что его обвинили в том, что он, находясь на симферопольском рынке, «ругался нецензурной бранью». Российские силовики также утверждали, что архиепископа Климента задержали якобы по подозрению в наличии в его сумках вещей, «украденных из церкви».

Архиепископ Климент заявил, что дело против него сфабриковано.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что обеспокоены сообщениями о задержании российскими силовиками в аннексированном Россией Крыму архиепископа ПЦУ Климента.

Прокуратура АРК сообщила Крым.Реалии, что следит за развитием ситуации с задержанием российскими силовиками в Крыму архиепископа Климента, действиям российских силовиков «будет дана соответствующая правовая оценка».

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний назвал произошедшее «издевательством над архиепископом Климентом и над здравым смыслом» и призвал немедленно освободить задержанного.

Российские силовики официально не комментировали информацию о задержании архиепископа Климента.

Ранее российские власти в Крыму направили предписание об «освобождении помещений» Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, в котором проходили богослужения УПЦ Киевского патриархата.

13 февраля в российском Минимуществе Крыма пояснили требование к Крымской епархии УПЦ КП покинуть здание Кафедрального собора в Симферополе окончанием срока действия договора с епархией УПЦ КП, которая перешла в созданную Православную церковь Украины.