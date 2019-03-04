«Матери 328» провели акцию в Витебске 4.03.2019, 11:08

Акции будут повторяться ежедневно, так как государство не справляется со своими задачами.

В Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, который отмечается 1 марта, витебские активисты "Движения матерей 328" информировали горожан об опасности вовлечения школьников и молодежи в наркобизнес в качестве курьеров интернет-магазинов, сообщает "Витебская весна".

"В настоящее время в нашей стране участились случаи массового вовлечения школьников и молодежи в наркобизнес путем трудоустройства в качестве курьера (закладчика) в интернет-магазины, которые специализируются на продаже доз незаконного психоактивного агента. Приглашения приходят как через частные сообщения в соцсетях и мессенджерах, так и через наглядную рекламу адресов на остановках общественного транспорта и фасадах домов ", - говорится в листовке.

"Помните! Работа курьером в данном случае подпадает под уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет (!), Квалифицируется как преступление, совершенное в составе международной организованной преступной группы и наказывается лишением свободы на срок от 10 до 25 лет с конфискацией имущества (статья 328, ч. 3-5 УК РБ) ", - предупреждают активисты.

"Будьте бдительны! Берегите себя и своих близких! "- призывают "Матери-328".

Активистка Наталья Шарипова говорит, что родители осужденных по ст. 328 будут раздавать такие листовки ежедневно, так как государство не справляется с засильем наркорекламы в белорусских городах.

Наталья сообщила также, что подобные листовки будут разосланы в различные госучреждения, в частности в Витебский облисполком и городские отделы образования, с просьбой о помощи в распространении информации.

"Оставаясь равнодушными и отправляя за решетку молодых людей, которые однажды ошиблись, мы позволяем процветать настоящему наркобизнесу", - полагают активистки "Движения матерей 328".