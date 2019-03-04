В Минске задержали Николая Дедка 6 4.03.2019, 11:49

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Активиста взяли под стражу в суде Фрунзенского района.

Активиста Николая Дедка задержали в суде Фрунзенского района Минска после вынесения решения о штрафе за пост в соцсетях, сообщает телеграм-канал «Баста».

Активиста обвинили в «распространении информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов», по ч. 2 ст. 17:11 КоАП за старый пост в социальной сети.

Судья Елена Буша сочла вину Николая Дедка «доказанной» и оштрафовала его на 50 базовых величин (1275 рублей), сообщает сайт ПЦ «Весна».

Это уже третий случай за полгода, когда активиста судят по упомянутой статье.

Сразу же после суда Николая Дедка задержали. Предположительно это связано с его участием в акции «Свободу политзаключенным!», которая прошла 26 февраля в Минске. 1 марта остальных участников акции приговорили к крупным штрафам, а организатора Павла Северинца к 10 суткам ареста.