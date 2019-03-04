В Барановичах ищут директора с зарплатой санитарки 18 4.03.2019, 12:05

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Фото: charter97.org

Предлагаемые в регионах зарплаты шокируют.

Какие вакансии предлагают жителям Барановичей в первые дни весны, посмотрела Intex-press.

Утром 1 марта в базе Государственной службы занятости Беларуси в Барановичах на зарплату до 300 рублей (140 долларов) искали 131 сотрудника.

342 рубля

Три вакансии. И все на должность фармацевта в медицинском учреждении. Кандидатам достаточно иметь среднее специальное образование.

340 рублей

На эти деньги 15 вакантных мест, 11 из них – в одной частной организации. В основном туда ищут продавцов.

336,96 рубля

Требуется слесарь-ремонтник «с исполнением обязанностей электрогазосварщика» в государственную организацию. В списке требований — четвертый разряд и наличие соответствующего образования.

330 рублей

За такие деньги в базе данных более 150 вакантных мест. Нужны продавцы, повара, официанты, инженеры, водители. В общем, представитель практически любой специальности при желании и безвыходном положении может устроиться на эту копеечную зарплату. В списке предложений нашлись даже вакансии коммерческого директора и программиста.

305 рублей

На самую маленькую в городе зарплату на ставку в базе данных всего одна вакансия. И то временная. Ищут оператора станков с программным управлением на завод. Работать при этом нужно в три смены.