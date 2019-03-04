США восстановили дипломатический статус миссии ЕС в Вашингтоне 4.03.2019, 12:16

Изменения вступят в силу «немедленно».

После понижения дипломатического статуса миссии Евросоюза в прошлом году американская администрация заявила 4 марта, что вернула представителю ЕС в Вашингтоне статус государственного посла.

Об этом пишет Euractiv.

Государственный департамент США заявил в понедельник, что признает "представительство Европейского Союза в Вашингтоне эквивалентным представительству двусторонней миссии в дипломатическом корпусе".

"Государственный секретарь Майк Помпео поручил принять необходимые меры для осуществления этого восстановления", - сказано в сообщении. Изменения вступят в силу "немедленно".

В начале января СМИ сообщили, что администрация Трампа понизила дипломатический статус делегации Европейского Союза в Соединенных Штатах в конце 2018 года с государства до международной организации.

Европейские дипломаты восприняли этот шаг как признак охлаждения отношений между Вашингтоном и Брюсселем во время президентства Дональда Трампа, поскольку администрация США не сообщила ЕС об этом изменении заранее, согласно нормам дипломатической вежливости.

ЕС попросил США объяснить этот шаг. Несмотря на то, что за три месяца "понижения" не было указано ни одной причины, новый шаг совпадает с назначением главой миссии ЕС в США бывшего греческого депутата Европарламента Ставроса Ламбринидиса - он заменил Дэвида О'Салливана, который был послом с 2014 года.