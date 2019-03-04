Названы пять лучших детективных сериалов 1 4.03.2019, 12:26

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На них не жаль потратить время.

Я наконец добрался до 4-го сезона сериала «Мост» и 3-го сезона «Настоящего детектива», пишет журналист «Нового времени» Алексей Бондарев.

И решил вспомнить другие культовые детективные сериалы последнего времени.

В этом жанре сериалов снимают столько, что пересмотреть их все не получится, даже если сделать это своей профессией.

Но, честно говоря, большинство из них довольно унылы и посредственны. Жанр детектива очень сильно исследован, большинство основных сюжетных ходов придуманы и обкатаны еще во времена книжных классиков – Агаты Кристи и т.д.

Поэтому чаще всего “стреляют” детективы, в которых вся соль – не только в интриге и развязке, а в персонажах, атмосфере, социальном или философском подтексте.

Два вышеупомянутых свежих сериала вроде бы тоже ничего, особенно финчеровский Охотник за разумом.

Ну а вот несколько сериалов, которые, на мой взгляд, безусловно обладают всеми главными козырями.

«Мост»

Один из лучших сериалов в этом жанре. Мрачный и душевный, как бы парадоксально это ни звучало. Центральный персонаж – женщина с необычной судьбой.

Она – своего рода Шелдон Купер, только в мрачном криминальном мире. Она всегда говорит то, что думает, без оглядки на такие "мелочи", как социальные условности и чувства других людей.

А еще здесь мрачные убийцы и неповторимый скандинавский колорит, причем, параллельно и датский, и шведский.

Немного жалко, что в третьем сезоне «Мост» слегка подрастерял свои основные качества, включая интригу и напряжение. И напарник новый не настолько харизматичный, как Мартин из первых сезонов.

Но 4-й сезон не просто лучше предыдущего. Он, как мне кажется, даже не особо уступает первому. Тут и атмосфера искуссно создана, и основная интрига потрясающая.

«Убийство»

Совершенно шикарный сериал, мрачный и забористый, как умеют снимать только скандинавы.

Главная героиня – следователь, которая умеет отчаянно тянуть за каждую ниточку запутанных дел, подозреваемыми в которых часто становятся высокопоставленные политики. Но несмотря на политический подтекст, за каждым преступлением всегда стоят очень личные психологические мотивы.

Каждый сезон посвящен одному преступлению. История раскручивается медленно, но уже к середине сезона напряжение достигает неимоверных высот.

Первый и третий сезоны великолепны, второй немного слабее. Кстати, финал третьего сезона непредсказуемый и очень резкий. После него четвертого сезона уже точно не будет.

Фортитьюд

Классический детектив с примесью научной фантастики и мистики. Действие разворачивается в городке на заполярном острове. Происходит убийство, с которым не в силах разобраться местные полицейские, поэтому им на помощь присылают детектива с “большой земли”.

Насколько хорош был первый сезон – мрачный и непредсказуемый – настолько вялым и неубедительным оказался второй сезон, в котором зрителем отчаянно пытаются манипулировать с помощью бредовых сюжетных поворотов и немотивированного насилия.

Но первый сезон остается почти эталоном в этом жанре.

Настоящий детектив

Первый сезон этого сериала стал в свое время настоящим откровением. Совершенно необычная манера изложения, стилистика, невероятный Мэттью МакКонахи в паре с как всегда добротным Вуди Харрельсоном. Захватывающая история с мощной развязкой. Целая философия в почти мистической обертке.

Второй сезон многие фанаты очень ждали, и я тоже, но он оказался заметно слабее первого. Я вообще с трудом его досмотрел. Два раза в одну и ту же реку не войдешь, как говорится.

Зато третий сезон оказался едва ли не на уровне первого. Настоящее наслаждение для любителя детективов.

Убийство на пляже

Британцы все также много снимают детективы в классическом понимании этого слова, но из последних увиденных мною, мне понравился только этот.

Тут все по хорошо знакомой схеме. Убийство в маленьком городке, тесное общество, где все всех знают, подковерные интриги, тайные мотивы. И люди, которым всегда есть что скрывать.

Между главными героями – здесь это мужчина и женщина – нет романтической связи, но есть настоящая экранная “химия”.

Первые два сезона прекрасны. Третий слабее, но тоже неплох.